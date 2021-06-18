شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي .. موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري يخوض مباراة هامة ومرتقبة أمام نظيره التونسي الترجي، خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، والذي يحاول بطل مصر الحفاظ على لقبه الغالي المتوج به الموسم الماضي على حساب الزمالك بهدفين لهدف، وسجل هدف «القاضية ممكن»، محمد مجدي قفشة، في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني.

الأهلي المصري يخوض هذا اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويدخل بطل مصر هذا اللقاء ساعيا بكامل قوته تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب ستاد رادس سواء بالتعادل أو الفوز حتى يمهد الطريق أمامه للدور النهائي خلال جولة الحسم التي ستقام السبت 26 يونيو في القاهرة.

الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستتم إذاعة لقائهما على شبكة بي إن سبورتس القطرية التي تمتلك حصريا حقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.

beIN Sports HD 4

beIN Sports 1 HD Premium

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة Sport Klub الصربية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستتم إذاعة لقائهما على شبكة بي إن سبورتس القطرية التي تمتلك حصريا حقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021، ومن المفترض أن يقوم بالتعليق على هذا اللقاء، محمد بركات.

محمد الشناوي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول – أكرم توفيق

أليو ديانج – عمرو السولية – قفشة

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد شريف.