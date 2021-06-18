شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادي دجلة: راض عن الأداء أمام الجونة.. ولم نفقد الأمل في البقاء بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عبدالواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبو فريقه خلال مواجهة الجونة.

وكان وادي دجلة تعادل مع الجونة سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبدالواحد، في تصريحات تليفزيونية: «راض عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة الجونة، ولكني لست راضيًا عن النتيجة، في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري».

وأضاف: «لم نفقد الأمل في البقاء بالدوري، الفارق بيننا وبين أسوان 5 نقاط، لو نجحنا في الفوز في المباراة المقبلة على زهرة الجنوب سيكون الفارق نقطتين فقط»، مضيفًا: «جميع المباريات المقبلة لدجلة كؤوس، وذلك حتى نتمكن من الهروب من شبح الهبوط».

وواصل: «فقدنا الكثير من النقاط السهلة، خلال مباريات الدور الأول، وهذا ما تسبب في تواجد الفريق في هذا المركز السيئ في جدول الدوري».