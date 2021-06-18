كريليا سافيتاف الروسي يجدد تعاقده مع العراقي هادي

بغداد: زيدان الربيعي

قرر نادي كريليا سافيتاف الروسي تجديد تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم صفاء هادي لمدة عام.

يأتي تجديد عقد اللاعب العراقي صفاء هادي مع الفريق الروسي بعد أن ظهر بمستوى جيد في مباريات المنتخب العراقي الثلاث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023 ضد منتخبات كمبوديا وهونج كونج وإيران،وسجل الهدف الرابع للمنتخب العراقي في مرمى كمبوديا.

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب صفاء هادي، أن قيمة العقد مع الفريق الروسي بلغت 250 ألف يور.

يذكر أن صفاء هادي من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة «أسود الرافدين» ويلعب في خط الوسط ويجيد أداء واجباته الدفاعية والهجومية بنفس المستوى، وهو يعد من الخيارات المهمة في المنتخب.