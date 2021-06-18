شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تدشن النسخة ال 11 لدولية فزاع لرفعات القوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تدشن دبي السبت النسخة ال11 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021، حيث يتنافس 300 لاعب ولاعبة يمثلون 62 دولة على ألقاب هذا الحدث العالمي، والذي يعد الفرصة الأخيرة للأبطال من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية» طوكيو.

ويقود محمد خميس بطلنا البارالمبي وصاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية منتخب الإمارات المشارك في هذا التحدي، والذي يضم سيف الزعابي، سعيد المهيري، عبدالله العريمي، خالد العبدالله، راشد حسن أحمد، عادل شامبيه، سعود عبدالعزيز، فهد محمد، أحمد خميس البلوشي، خالد الحمادي، عبدالله إسماعيل، موزة الزيودي.

واطمأن ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة النادي مدير إدارة الرياضة، وماجد العصيمي مدير الحدث المدير التنفيذي للنادي، على سير التحضيرات لانطلاقة البطولة، حيث خاطب بالرقاد فرق العمل المختلفة معرباً عن سعادته بهذه الفرق التي تسعى لتحقيق الهدف المنشود، خصوصاً أن هدف النادي الأساسي ليس تحقيق البطولات وإنما الاندماج الكامل مع «أصحاب الهمم» وفق النهج المرسوم.

وشدد رئيس اللجنة المنظمة على أهمية مضاعفة الجهود من أجل ترك بصمات إبداعية جديدة.

وأعرب ثاني جمعة عن فخره واعتزازه بالعمل ضمن هذه المنظومة، مبيناً أن أحلام النادي أبعد من المريخ وفق الاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق ذلك.