شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفضل أيمن أشرف لمجاورة بانون بدفاع الأهلي ضد الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بأيمن أشرف في قلب الدفاع بجوار بدر بانون في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن الدفع بياسر إبراهيم بجوار بانون في الخط الخلفي.

وجاء تفضيل موسيماني اللعب بأيمن أشرف عن ياسر إبراهيم لإجادة أيمن اللعب بالقدم اليسرى وقدرته على تغطية المساحات المتوقع أن يخلفها اندفاع علي معلول الهجومي لتقديم الدعم للاعبي الخط الأمامي باعتباره من الأوراق الرابحة الذي يعتمد عليه الجهاز الفني في فتح ثغرات بدفاع الفرق المنافسة.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني التشكيل النهائي الذي سيخوض المباراة في فندق الإقامة غدا السبت قبل التحرك إلى ملعب رادس لخوض المباراة، لاسيما المراكز التي لم يحدد من سيلعب بها مثل الجبهة اليمنى والجناح وقلب الدفاع وصانع الألعاب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.