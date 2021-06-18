شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تهنئ فريق الطائرة بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على تهنئة فريق الكرة الطائرة بعد تتويجه بلقب كأس مصر، وأجرى حسين لبيب اتصالا هاتفيا بمحمد اللقاني المدير الفني، لتهنئته على الفوز والأداء الرجولي الذى قدمه الفريق خلال أشواط المباراة، وشدد أعضاء اللجنة على مساندتهم الكاملة للفريق والجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3 /2 في نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساء على صالة القناة بالإسماعيلية.