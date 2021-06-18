شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تهنئ فريق الطائرة بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على تهنئة فريق الكرة الطائرة بعد تتويجه بلقب كأس مصر، وأجرى حسين لبيب اتصالا هاتفيا بمحمد اللقاني المدير الفني، لتهنئته على الفوز والأداء الرجولي الذى قدمه الفريق خلال أشواط المباراة، وشدد أعضاء اللجنة على مساندتهم الكاملة للفريق والجهاز الفني خلال الفترة القادمة.
توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3 /2 في نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساء على صالة القناة بالإسماعيلية.
تعادل النادي الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في عدد الأشواط ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساء على صالة القناة بالإسماعيلية.
ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .
شهدت مباراة الأهلي و الزمالك في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية ، توقف المباراة لـ10 دقائق بعد مشادة بين لاعبي الزمالك و الأهلي ، ليتم إيقاف المباراة بعد اعتراض الجهاز الفني للناديين و اللاعبين على قرارات الحكم.