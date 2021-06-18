شكرا لقرائتكم خبر عن شوط فاصل يحسم لقب بطل كأس مصر للطائرة بين الأهلي والزمالك بعد التعادل 2-2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل النادي الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في عدد الأشواط ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية ، لحسم صاحب اللقب.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له اليوم الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .

ويسعى الأهلى إلى حصد اللقب لمواصلة السيطرة المحلية بعد التتويج مؤخرا أمام الزمالك ، بينما يطمح الزمالك فى مصالحة الجماهير بعد خسارة لقب الدورى و أفريقيا هذا الموسم ، فضلا عن الأخذ بالثأر من الفريق الأحمر الذى حقق الفوز فى مواجهتى الدور الأول و الثانى بالدورى .