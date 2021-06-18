شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تأكيد الأهلي عمل تقنية الفيديو قبل مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التأكيد على ضرورة عمل تقنية الفيديو أثناء حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيات، وشدد على طاقم الحكام بضرورة التأكد من عمل الـ«var» في المباراة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي خلال حضوره الاجتماع الفني الذي جرى ظهر اليوم بفندق الترجي التونسي على ضرورة التأكد من عمل تقنية الـ«var» وبجودة ودقة عالية خلال المباراة؛ وذلك حفاظا على حقوق الفريقين.

وجاء طلب الأهلي للتأكد من عمل تقنية الفيديو خشية من أية تلاعب من الجانب التونسي كما حدث في المواسم السابقة، التي تعمد خلالها مسئولي الترجي تعطيل تقنية الفيديو أو إدعاء وجود معدات غائبة خاصة بتشغيل التقنية المستحدثة مؤخرا في الملاعب الإفريقية، من أجل إقامة المباريات بدون حكم الفيديو، وهو ما فطن إليه مسئولي الأهلي وطالبوا بضرورة التأكد من عمل تقنية الفيديو بجودة عالية.

وشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 و2019 أحداثا مؤسفة بسبب تعمد مسئولي الترجي تعطيل تقنية الفيديو، حيث كان الأهلي طرف النهائي مع بطل تونس في نسخة 2018 واكتشف أن المباراة تم لعبها بدون فار، ونفس الأمر في نهائي 2019 ضد الوداد المغربي التي شهدت فضيحة تحكيمية نتيجة الغاء هدف صحيح للفريق المغربي، وعندما تمسك الوداد بالعودة للفار اكتشف تعطيل تقنية الفار وتحجج مسئولي الترجي بأن هناك معدات غير موجودة خاصة بتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.