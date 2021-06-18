شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة دجلة والجونة اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد صراع المنافسة على لقب هداف الدوري المصري الذي يعتليه الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد ياسر ريان، اي تغييرات بعد مباراة الجونة ودجلة، التي أقيمت اليوم الجمعة، نظرا لأن الفريقان خارج سباق المنافسة على اللقب من ناحية وعلى لقب الهداف من ناحية أخرى.

قفز فريق وادي دجلة مركز على سلم الترتيب بالدوري المصري بعدما فرض التعادل السلبي على فريق الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام ضمن لقاءات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وظهر لاعبو الفريقين بأداء متواضع للغاية حيث لا توجد هجمات خطيرة من قبل هجوم لاعبى وادى دجلة و الجونة بينما جاءت اللقطة الوحيدة فى أحداث الشوط الأول، وهى سقوط محمود الشبراوى لاعب الجونة داخل منطقة جزاء الفريق الدجلاوى ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بسبب عدم الالتحام مع المدافع والرجوع إلى تقنية الفار للتأكد من سلامة الكرة.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

أشرف بنشرقي الزمالك 12

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 12

احمد سمير طلائع الجيش 11

مصطفى فتحي سموحة 10

عمر كمال المصري البورسعيدي 10

رامي صبري إنبي 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

محمد شريف الأهلي 9

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 9

باسم مرسي مصر المقاصة 9

حسام حسن سموحة 9