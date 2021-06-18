شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز فريق وادي دجلة مركزا واحدا، على سلم الترتيب بالدوري المصري، بعدما فرض التعادل السلبي على فريق الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على ملعب السلام ضمن لقاءات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وظهر لاعبو الفريقين بأداء متواضع للغاية حيث لا توجد هجمات خطيرة من قبل هجوم لاعبى وادى دجلة و الجونة بينما جاءت اللقطة الوحيدة فى أحداث الشوط الأول، وهى سقوط محمود الشبراوى لاعب الجونة داخل منطقة جزاء الفريق الدجلاوى ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بسبب عدم الالتحام مع المدافع والرجوع إلى تقنية الفار للتأكد من سلامة الكرة.

وادى دجلة لعب التشكيل، حراسة المرمى محمد عبد المنصف، وخط الدفاع .. بسام وليد، خالد رضا، محمود مرعي، إسحاقو يعقوبو، وخط الوسط .. محمد عبدالعاطي،أحمد سعيد، حسام عرفات، أحمد عاطف، محمد رضا، وخط الهجوم.. صلاح أمين

بينما جاء تشكيل الجونة، حراسة المرمى .. إسلام طارق، وخط الدفاع .. محمد نجيب - محمود الجزار - جوزيف جوناثان، وخط الوسط .. نور السيد - سيرجي اكا - أحمد عامر - عمرو بركات، خط الهجوم: محمود شبراوي - عمر السعيد.





وجاء ترتيب الدورى كالتالي: