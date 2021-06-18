شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يحشد 20 لاعبًا فى معسكر بيراميدز استعدادًا لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الرجاء في كأس الكونفدرالية، حيث يحل الرجاء ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في التاسعة من مساء الأحد في إطار مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 يونيو الجاري بمركب محمد الخامس في كازبلانكا.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوى

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا السبت في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني في السادسة والنصف مساء للحديث عن ترتيبات اللقاء.