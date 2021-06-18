شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك الحاوي؟.. وليد سليمان "كعبه عالي" على الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش وليد سيلمان نجم الأهلي ذكريات رائعة في مواجهات فريقه ضد الترجي التونسي قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا السبت على ملعب حمادي العقربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وساهم في فوز الأهلي على باب سويقة في أكثر من مناسبة سواء داخل مصرأو على ملعب رادس.

ورغم ابتعاد وليد سليمان عن المشاركة مع الأهلي في المباريات في ظل الاعتماد على محمد مجدي أفشة، إلا أن فرص الحاوي في المشاركة أمام الترجي قائمة، في ظل غموض الموقف بشأن مشاركة أفشة الذي يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للأنكل، ولم يتأكد موقفه من المشاركة في المباراة أساسيا أو التواجد على دكة البدلاء.

وارتفعت فرص وليد سليمان في المشاركة ضد الترجي على ملعب رادس الذي يحمل ذكريات رائعة للحاوي الذي أصبح "كعبه عالي" على الترجي بفضل المشاركات السابقة والأهداف التي سجلها في شباك فريق الدم والذهب أو التتويج من على ملعب رادس في نسخة 2012، ودوره الكبير في حسم اللقب للأهلي.

ويملك وليد سليمان باعا كبيرا من المشاركة المشرفة ضد الترجي التونسي، والنجاحات التي حققها الأهلي على بطل تونس خاصة على أرض الأخير، وهو ما دعا جماهير الأهلي لإطلاق مقولة، "في رادس لنا حكايات"، الأمر الذي يذكيه في أن يكون أحد الحلول المطروحة أمام بيتسو موسيماني للاعتماد على الحاوي في موقعة الذهاب بملعب حمادي العقربي.

وساهم وليد سليمان في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عان 2012 على حساب الترجي بعد الفوز على الأخير على أرضه ووسط جماهيره بهدفين لهدف، وأحرز الهدف الثاني في المباراة، كما ساهم في فوز الأهلي على الترجي بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عام 2015 ذهابا 3 / 0 بالقاهرة وإيابا 1/ 0 بتونس، وكذلك في فوز الفريق الأحمر على فريق الم والذهب في ربع نهائي نسخة 2017 وأفصائه من البطولة بعد هزيمته على أرضه ووسط جمهوره أيضا.

تفوق الأهلي في وجود وليد سليمان استمر في مباراة ذهاب الدور النهائي من نسخة 2018، والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف سجل منهم الحاوي هدفين، قبل أن يخسر الأهلي اللقب بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة في موقعة الإياب برادس، واعتمد الترجي في هذه المواجهة على فرض رقابة لصيقة على الحاوي لضمان إبطال أهم مفاتيح لعب الأهلي وهو ما تحقق ونجح خلالها الفريق التونسي في تحقيق أول فوز على الأهلي في مشاركة وليد سليمان بفضل الرقابة اللصيقة على أحد أهم مفاتيح لعب الأهلي وحرمانه من اللقب القاري.

لذا يبحث الأهلي عن رد الاعتبار بعد آخر هزيمة جمعه الفريقين على ملعب رادس، ويرغب النسور الحمر في استعادة النتائج الطيبة على ملعب رادس، الذي كان شاهدا على انتصارات وتتتويج الأهلي في أكثر من ماسبة.