شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 18/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الجمعة، الموافق 18/ 6/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها بتوصية ملك النص.. مهند لاشين خليفة فرجاني ساسي بالزمالك، وكارتيرون يقرر تصعيد نيمار وأحمد زكى للفريق الأول بعد ودية الأمل.

كارتيرون يقرر تصعيد نيمار وأحمد زكى للفريق الأول بعد ودية الأمل

قرر الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تصعيد ثنائى فريق الأمل سيد نيمار وأحمد زكى لصفوف الفريق الأول، بعد المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب النادى بميت عقبة.

"جنش" يقترب من الاستمرار "أساسيًا" فى حراسة مرمى الزمالك أمام المقاصة

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار الاعتماد على محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، فى مباراة الفريق المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته أساسيًا فى مباراة الزمالك وأسوان، التى أقيمت مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

بعد عرض النصر السعودي .. الزمالك يفاوض الونش للتجديد وغلق ملف الرحيل

فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، بعد تلقي فاكسا رسميا من نادي النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع الونش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الزمالك يتعادل مع فريق الأمل 1 - 1 وديًا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق الأمل بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

أسامة نبيه مهاجم الزمالك فى التدريبات

قام أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمشاركة اللاعبين في التقسيمة الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال التدريبات مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، وشارك نبيه في التقسيمة كرأس حربة، وسجل أكثر من هدف بطريقة مميزة.

مران الزمالك.. تقسيمة مصغرة للاعبين بقيادة كارتيرون واستشفاء الأساسيين

أدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بعد انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة عقب المباراة الودية أمام فريق الأمل بالنادي، وخضع كل من: حازم إمام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وأحمد عيد وحميد أحداد وحمزة المثلوثي وأيمن حفني ومحمد عبد السلام لتدريبات بدنية تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

عواد يظهر فى الزمالك ويشارك فى التدريبات بعد "عقابه" أمام أسوان

تواجد محمد عواد، حارس الزمالك، فى مقر النادى اليوم الجمعة، ويشارك فى الوقت الحالى بالتدريبات المقامة على ملعب النادى، بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بإعادته لخوض التدريبات عقب استبعاده من مباراة أسوان الأخيرة، لأسباب عقابية، فى المواجهة التى جمعت الفريقان أمس الخميس، في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز.

بتوصية ملك النص.. مهند لاشين خليفة فرجاني ساسي بالزمالك

أستقر مسئولو نادي الزمالك، على إتمام التعاقد مع مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض الذى أعلن الرحيل بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

فرجانى ساسى فى "فسحة" مع صديقه بمنتخب تونس مصطفى الطالبى قبل عودته للزمالك