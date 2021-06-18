شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة:لا نية لتغيير نظام الصعود و الهبوط في مسابقة الدوري لجميع الأقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة عبر الموقع الرسمي للجبلاية أن الاتحاد ملتزم بالشروط الخاصة بمسابقة الدوري العام فيما يتعلق بصعود وهبوط الأندية بين أقسام المسابقة.

تضمن بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية لدى الاتحاد لتغيير أي من هذه الشروط أو تعديلها ولا زيادة عدد الصاعدين من أي درجة من المسابقة أو تقليل عدد الهابطين من أي منها.

فى سياق مغاير كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك جلسة جمعته بمسئولى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة طلب خلالها الحصول على فترة أسبوع قبل معسكر المنتخب في سبتمبر من أجل إراحة اللاعبين فى ظل ضغط المباريات ، استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أكد البدري في ندوته بالـ ”الخليج 365” أنه لم يتطرق مع اتحاد الكرة إلى شكل الدوري في الموسم المقبل بعد الأنباء التي تتردد عن إقامة المسابقة بنظام المجموعتين أو من دور واحد بسبب ضغط المباريات في الموسم المقبل سواء لمنتخب مصر أو للاندية المشاركة في البطولة الأفريقية.