اخبار الرياضه

الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 3 / 2

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر  بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3 /2 في نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية  

تعادل النادي الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في عدد الأشواط ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية  ،

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

شهدت مباراة الأهلي و الزمالك في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية  ، توقف المباراة لـ10 دقائق بعد مشادة بين لاعبي الزمالك و الأهلي ، ليتم إيقاف المباراة بعد اعتراض الجهاز الفني للناديين و اللاعبين على قرارات الحكم.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا