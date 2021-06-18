الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 3 / 2

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القاهرة - سامية سيد - توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3 /2 في نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية

تعادل النادي الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في عدد الأشواط ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية ،

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

شهدت مباراة الأهلي و الزمالك في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية ، توقف المباراة لـ10 دقائق بعد مشادة بين لاعبي الزمالك و الأهلي ، ليتم إيقاف المباراة بعد اعتراض الجهاز الفني للناديين و اللاعبين على قرارات الحكم.