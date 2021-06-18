شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يخوض مرانه الأساسى على ملعب مواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الرجاء المغربى، تدريبه الأساسى على ملعب الدفاع الجوى، فى التاسعة مساء غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها في التاسعة من مساء الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تجرى مباراة الذهاب يوم 27 يونيو الجاري بمركب محمد الخامس في كازبلانكا.

ووصلت مساء اليوم، الجمعة، بعثة فريق الرجاء إلى مطار القاهرة الدولى، وحرص وفد من نادى بيراميدز على استقبال بعثة الفريق المغربى في إطار العلاقات الطيبة والوطيدة بين الناديين، والتعاون بين الشقيقين.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفنى لفريق الرجاء المغربى مؤتمرًا صحفيًا فى الساعة الثامنة والنصف مساء غدًا السبت، على أن تقام التدريبات فى التاسعة مساءً.