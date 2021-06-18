شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة وأداء.. التعادل السلبى يحسم مباراة الجونة و دجلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الجونة و وادى دجلة التي أنتهت منذ قليل على ملعب السلام ضمن لقاءات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ،بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة .

وخاض عبد الباقى المدير الفني لفريق وادى دجلة المباراة بتشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. بسام وليد، خالد رضا، محمود مرعي، إسحاقو يعقوبو

خط الوسط .. محمد عبدالعاطي،أحمد سعيد ، حسام عرفات، أحمد عاطف، محمد رضا.

خط الهجوم.. صلاح أمين

بينما جاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالي:

حراسة المرمى .. إسلام طارق.

خط الدفاع .. محمد نجيب - محمود الجزار - جوزيف جوناثان.

خط الوسط .. نور السيد - سيرجي اكا - أحمد عامر - عمرو بركات.

خط الهجوم: محمود شبراوي - عمر السعيد.

مباراة دجلة و الجونة (2)



مباراة دجلة و الجونة (3)



مباراة دجلة و الجونة (4)