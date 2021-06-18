شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر وقف مستحقات لاعبى الفريق لحين عودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة على العباسى وقف جميع مستحقات اللاعبين بالفريق الأول والمميزات العينيه لحين تحسن نتائج وترتيب الفريق فى جدول بطولة الدورى المصرى الممتاز وتقديم أداء مشرف يليق بأسم النادى .

كما قرر مجلس إدارة غزل المحلة مساندة ودعم خالد عيد المدير الفنى للفريق فى تقديم وجوه جديدة من ناشئ النادى ودعمهم ليصبحوا من دعائم الفريق الأول فى المرحله المقبله .

حقق فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز أهداف الاسماعيلى كل من التونسى فخر الدين بن يوسف و شلونجو "هدفين" بينما جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق فتحى مبروك من ضربة جزاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 ويحتل المركز الثالث عشر .