شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم شادى حسين وأحمد عبد القادر قبل قرار ضمهما للمنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أن الثنائى شادى حسين لاعب سيراميكا وأحمد عبد القادر لاعب سموحة، هما الأقرب للإنضمام للمنتخب خلال المعسكر المقبل لتدعيم الفراعنة فى تصفيات كأس العالم.

وظهر اللاعبان بمستوى جيد هذا الموسم قبل أن يلفتا انتباه المدير الفنى للمنتخب، ونرصد أرقام الثنائى شادى حسين وأحمد عبد القادر فى الدورى هذا الموسم.

شادى حسين

المركز : جناح أيسر

مواليد : 1 مايو 1983 ( 28 سنة)

شارك مع ناديه فى :25 مباراة هذا الموسم

سجل : 6 أهداف

صنع : 4 أهداف

عدد دقائق المشاركة: 1923 دقيقة

أحمد عبد القادر

المركز: وسط ملعب مهاجم

مواليد: 23 مايو 1999 (22 سنة)

شارك مع ناديه سموحة فى 19 مباراة هذا الموسم

سجل 3 أهداف

صنع 3 أهداف

عدد دقائق المشاركة : 1383