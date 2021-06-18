حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي

الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي

موسيماني: لدينا فرصة في الفوز على الترجي برادس.. والأهلي يتملك خبرات كبيرة بإفريقيا الشناوي: نستعد للترجي منذ أكثر من أسبوعين.. وعلينا التحلي بالروح الرياضية