اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي 

الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي

الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي

 

موسيماني: لدينا فرصة في الفوز على الترجي برادس.. والأهلي يتملك خبرات كبيرة بإفريقيا

 

موسيماني: لدينا فرصة في الفوز على الترجي برادس.. والأهلي يتملك خبرات كبيرة بإفريقيا

 

الشناوي: نستعد للترجي منذ أكثر من أسبوعين.. وعلينا التحلي بالروح

الشناوي: نستعد للترجي منذ أكثر من أسبوعين.. وعلينا التحلي بالروح الرياضية

 

 

الأهلي يؤجل ارسال القسط الأخير من صفقة طاهر للمقاولون إلى أول يوليو المقبل

الأهلي يؤجل ارسال القسط الأخير من صفقة طاهر للمقاولون إلى أول يوليو المقبل

 

وزير الرياضة يستقبل نظيره الفلسطينى بمطار القاهرة

 

وزير الرياضة يستقبل نظيره الفلسطينى بمطار القاهرة

بعد عرض النصر السعودي .. الزمالك يفاوض الونش للتجديد وغلق ملف الرحيل

بعد عرض النصر السعودي .. الزمالك يفاوض الونش للتجديد وغلق ملف الرحيل

عواد يظهر فى الزمالك ويشارك فى التدريبات بعد "عقابه" أمام أسوان

عواد يظهر فى الزمالك ويشارك فى التدريبات بعد

الزمالك يتعادل مع فريق الأمل 1 - 1 وديًا

 

الزمالك يتعادل مع فريق الأمل 1 - 1 وديًا

"جنش" يقترب من الاستمرار "أساسيًا" فى حراسة مرمى الزمالك أمام المقاصة

 

اتحاد الكرة يعلق على ظهور الحكم الحنفى بالإشارة الدولية بمباراة الاتحاد والمقاصة

اتحاد الكرة يعلق على ظهور الحكم الحنفى بالإشارة الدولية بمباراة الاتحاد والمقاصة

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا