شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى الحناوى: حسام حسن مدرب صاحب فكر تدريبي مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فوزي الحناوي لاعب المنتخب الأولمبي ونادي الاتحاد السكندري، أن هدف زعيم الثغر هو انهاء الموسم الجاري في مركز متقدم، بعدما حقق الفريق فوزين متاليين مؤخرا على المقاصة وأسوان.

وأوضح الحناوي أن مباريات الدور الثاني من الدوري صعبة للغاية، موضحا أن فريق المقاصة الذي فاز عليه الاتحاد أمس من الفرق الجيدة التي تلعب بشكل منظم في الدوري.

وأشاد لاعب زعيم الثغر بقدرات حسام حسن المدير الفني قائلا: "مدرب كبير وفكره التدريبي مميز، ودائما يتحدث معنا ونتمنى أن نحقق الأهداف المرجوه مثمنا الدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق، رغم التعثر في بعض المباريات بالدور الأول".

وقبل أيام قليلة، أصدر نادى الاتحاد السكندري بيانا رسميا للإعلان عن الاتفاق على تجديد التعاقد للموسم الجديد، مع العميد حسام حسن المدير الفني الحالي للفريق والذي ينتهى عقده بنهاية هذا الموسم.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي: "عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أجتماعاً مُطولاً مع حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة، وأكد مصيلحى خلال الاجتماع على الثقة الكاملة من جانبه ومجلس إدارة النادى بالقدرات الفنية الكبيرة للتوأم حسن، مُشيراً أن تواجد التوأم، وقيادة فريق الكرة خلال الموسم القادم هدف من أهداف مجلس الإدارة، وهو ما تحدث بشأنه في جلسة اليوم مع التوأم في ظل ترحيب الطرفين بذلك، وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد خلال الأسبوع القادم".

وأضاف البيان، "استعرض رئيس النادى مع التوأم "حسن" كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المُقرر تدعيم صفوف الفريق بها مستقبلاً ، وكذلك التقرير الخاصة بحالة كل لاعب بالفريق على حده، وأكد رئيس النادى على كامل دعمه و مساندته للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لتحقيق آمال و طموحات جماهير الثغر الوفية خلال المرحلة المقبلة".