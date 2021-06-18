شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أغرب فرصة ضائعة فى مباريات الاهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو لإحدى الفرص الضائعة من تاريخ مواجهات الاهلى و الترجى التونسى على ستاد القاهرة الدولى منذ ما يقرب من 20 عاما وقبل مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء التعليق على الفيديو كالتالى " مباريات الترجي والأهلي دائمًا ما تشهد الإثارة ما أغرب فرصة ضائعة شاهدتها في دوري أبطال إفريقيا؟ " .

إقترب بييتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من حسم تشكيل الفريق المتوقع لمباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي في مباراتهما معاً مساء غداً ،السبت، بتونس في دوري أبطال أفريقيا.