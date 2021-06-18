شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أغرب فرصة ضائعة فى مباريات الاهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو لإحدى الفرص الضائعة من تاريخ مواجهات الاهلى و الترجى التونسى على ستاد القاهرة الدولى منذ ما يقرب من 20 عاما وقبل مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .
وجاء التعليق على الفيديو كالتالى " مباريات الترجي والأهلي دائمًا ما تشهد الإثارة ما أغرب فرصة ضائعة شاهدتها في دوري أبطال إفريقيا؟ " .
إقترب بييتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من حسم تشكيل الفريق المتوقع لمباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي في مباراتهما معاً مساء غداً ،السبت، بتونس في دوري أبطال أفريقيا.
وعلم ”الخليج 365” أن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترجي غداً ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي ، بدر بانون ،أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، طاهر محمد طاهر ، صلاح محسن ومحمد شريف.