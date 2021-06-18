تعثر الأسود.. إسكتلندا تفرض التعادل على إنجلترا بيورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض المنتخب الأسكتلندي نتيجة التعادل السلبي على منافسه الإنجليزي في لقاء الجولة الثانية من حسابات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل منتخبي التشيك وكرواتيا كالتالي: التشيك (4 نقاط) - إنجلترا (4 نقاط) - كرواتيا (نقطة) - إسكتلندا (نقطة).

ومن المقرر أن تشهد الجولة المقبلة صراع على القمة بين منتخي الإنجليزي والتشيكي، في المقابل يلعب منتخب إسكتلندا ضد كرواتيا على أمل الصعود للدور التالي.

تفاصيل المباراة:

بداية المباراة كادت أن تشهد هدفًا لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 12 عن طريق كرة عرضية من ماسون ماونت يرتقي لها جون ستونز ليسدد برأسه وترتطم الكرة في القائم الأيسر.

أولى تهديدات المنتخب الأسكتلندي كان طريق جون ماكجين في الدقيقة 31 بتسديدة قوية للغاية من منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس لترتد بعد ذلك إلى آدمز تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 39 أنقذ بيكفورد مرماه من فرصة هدف بعدما أبعد كرة ركنية من الطرف الأيسر لتظل النتيجة سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 48 حاول ماونت أن يفتتح الأهداف لصالح منتخب "الأسود الثلاثة" بتسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس ديفيد مارشال.

محاولات المنتخب الإنجليزي استمرت وهذه المرة تمريرة رائعة من هاري كين في الدقيقة 55 تصل إلى رييس جيمس سددها من على حدود منقطة الجزاء تمر أعلى عارض مرمى اسكتلندا.

وحاول المنتخب الأسكتلندي أن يحقق المفاجأة بهدف في الدقيقة 79 عن طريق تشي آدمز بعدما استقبل كرة في منطقة الجزاء ليسددها تمر بعيدة عن المرمى.

تشكيل إنجلترا: جوردان بيكفورد - لوك شو - جون ستونز - تايرون مينجز - رييس جيمس - ديكلان رايس - كالفين فيليبس - رحيم ستيرلينج - فيل فودين - ماسون ماونت - هاري كين.

تشكيل إسكتلندا: ديفيد مارشال - كيران تيرني - سكوت ماكتوميناي - جرانت هانلي - أندي روبيرتسون - جون ماكجين - بيلي جيلمور - كالوم ماكجريجور - ستيفين أودونيل - ليندون ديكس - تشي أدامز.ش