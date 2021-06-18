كاف يحسم البلد المستضيف لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة بطولة أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون العام المقبل 2022، ليتم نفي الشائعات المتاوترة في الفترة الأخيرة بشأن نقل البطولة لبلد أخر.

وقال فيرون موسينجو أومبا، سكرتير الاتحاد الإفريقي في حديثه لوسائل الإعلام بعد جولة مسئولي الكاف في الكاميرون: "لا يوجد أدنى شك في أن أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون، رئيس الكاف السيد موتسيبي، ونائب الرئيس يشعران بالرضا عن العمل الذي تم من أجل اخراج بطولة أمم إفريقيا بأفضل شكل ممكن".

أما سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني ونائب رئيس كاف، فقال: "نحن لم نشكك للحظة في قدرة البلد على استضافة البطولة، ونحن لسنا بحاجة إلى التذكير بذلك الآن، وللآسف هناك أشخاص يستمتعون بالتشكيك، لكني لأ أظن أنني سوف أسمح بذلك".

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق عن إقامة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من العام القادم 2022.