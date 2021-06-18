بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الرجاء في نصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز قائمته لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأعلن المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا قائمة فريقه قبل خوض المران الرئيسي يوم السبت استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد العملاق المغربي.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس