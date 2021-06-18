كرة طائرة.. الزمالك يُنهي سيطرة الأهلي بالتتويج بكأس مصر في مباراة من 5 أشواط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج فريق الرجال بنادي الزمالك لكرة الطائرة ببطولة كأس مصر نسخة موسم (2020 - 2021) بالفوز على الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة (3-2) في عدد الأشواط.

وأنهى الزمالك سيطرة الأهلي على بطولة كأس مصر بعد الفوز مساء اليوم، ليحقق ابناء ميت عقبة البطولة السادسة، في المقابل توقف رصيد الأهلي عند 21 بطولة.

الزمالك فرض سيطرته على أحداث المباراة منذ البداية بفوز في الشوط الأول والثاني بنتيجة (25 - 23) و(25 - 18) على الترتيب.

في المقابل، استطاع بطل الدوري في الموسم الحالي فريق الأهلي أن يُعيد نفسه للمباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة (25 - 22)

الشوط الرابع شهد أحداث مثيرة بين دخول رضا هيكل لاعب الزمالك في مشادة مع أحمد صلاح ليقرر حكم المباراة احتساب نقطتين على الفريق الأبيض نتيجة حصول رضا هيكل على بطاقة حمراء لتصبح النتيجة 10- 8.

وانتهت أحداث الشوط الرابع لصالح الأهلي في النهاية بنتيجة (26 - 24) ويصبح إجمالي عدد الأشواط (2-2).

وفي الشوط الخامس فرض الزمالك كلمته بالفوز بنتيجة (15 - 10) ليتوج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر بعد غياب خمس سنوات.

وأخفق فريق الأهلي في الفوز بالثنائية المحلية للمرة الرابعة على التوالي، حيث استطاع الفريق الأحمر الفوز بالدوري هذا الموسم بعد تخطي الزمالك في الجولة الأخيرة بنتيجة (3-0) في عدد الأشواط.