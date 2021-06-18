يورو 2020 | كرواتيا تحفظ حظوظها بالتعادل مع التشيك العنيدة

حفظت كرواتيا حظوظها في بلوغ دور ثمن النهائي، بالتعادل مع التشيك العنيدة بهدفٍ لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة 18-6-2021، على ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسكو في اسكتلندا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020.

افتتح منتخب التشيك التسجيل في الدقيقة (37) عن طريق باتريك شيك، بينما أحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة (47).

ورفع منتخب التشيك رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، بينما حصد منتخب كرواتيا النقطة الأولى له في بطولة يورو 2020، في انتظار نتيجة المباراة الثانية بين انجلترا التي تمتلك 3 نقاط، واسكتلندا التي خسرت المباراة الافتتاحية.

فرض المنتخب الكرواتي هيمنته على المباراة في أول 10 دقائق، وصنع فرصتين، الأولى جاءت في الدقيقة السابعة بعد عرضية من لوكا مودريتش تمكن منها الحارس فاسليك، والثانية عن طريق لوفرين من ضربة حرة مباشرة سددها أعلى من المرمى عند الدقيقة العاشرة.

ورد منتخب التشيك بفرصتين متتاليتين أيضًا، فعند الدقيقة (12)، قابل يعقوب جانكتو كرة عائدة من دفاع كرواتيا خارج منطقة الجزاء بتسديدة على الطائر علت المرمى، بينما سدد باتريك شيك كرة تصدى لها الحارس ليفاكوفيتش بسهولة في الدقيقة (18).

وتحصل المنتخب التشيكي على ضربة جزاء في الدقيقة (35)، بعد العودة إلى الفار، حيث تعرض باتريك شيك لضربة بالمرفق على مستوى الأنف من المدافع ديجان لوفرين داخل المنطقة، تولى تنفيذها بنفسه مسجلًا هدف التقدم لمنتخب بلاده.

وبهذا الهدف رفع شيك رصيده من الأهداف إلى 3، ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة حتى الآن، بعدما سجل ثنائية في المباراة الافتتاحية أمام اسكتلندا.

وأضاع أنتي ريبيتش فرصة تعديل النتيجة لصالح منتخب كرواتيا في الدقيقة (38)، حينما تسلم تمريرة رائعة من بريكالو خلف دفاعات التشيك، انفرد خلالها بالمرمى، ولكنه أطلق تصويبة بعيدة تمامًا عن الثلاث خشبات، لينتهي بعدها الشوط الأول دون جديد.

كرواتيا تتعادل وتضيع الفوز!

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور دقيقتين، خطف إيفان بيريسيتش هدف التعادل لمنتخب كرواتيا من هجوم مرتد، حيث مرر له أندري كراماريتش كرة جهة اليسار روضها إيفان وراوغ الظهير الأيمن قبل أن يطلق تصويبة صاروخية سكنت الزاوية البعيدة للحارس فاسليك.

ورد منتخب التشيك عن طريق لاعب الوسط توماس سوتشيك في الدقيقة (54)، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

وكاد نيكولا فاسيليتش يسجل الهدف الثاني لـ منتخب كرواتيا عند الدقيقة (71)، حينما روض تمريرة بالرأس من بيتكوفيتش داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية، ولكن علت المرمى بقليل.

ومن جديد كان منتخب كرواتيا قريب للغاية من خطف هدف الانتصار في الدقيقة (88)، عن طريق البديل برونو بيتكوفيتش، حينما تهيأت له كرة داخل منطقة الجزاء تباطأ في تسديدها، لترتطم في قدم المدافع وتخرج إلى الركنية.

ومرت باقي دقائق المباراة دون جديد، حتى أطلق الحكم الإسباني غراندي صافرة النهاية، بالتعادل الإيجابي (1-1).

شاهد فيديو اهداف مباراة كرواتيا والتشيك في يورو 2020