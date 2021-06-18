التعادل يحسم مواجهة كرواتيا والتشيك والسويد تواصل نتائجها المميزة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة كرواتيا والتشيك (1-1) اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.



وبادر المنتخب التشيكي بافتتاح النتيجة عبر باتريك شيك (37 من ركلة جزاء) بيد أنّ إيفان بيريسيتش أدرك التعادل لكرواتيا (47).



ورفعت التشيك، التي عزّزت حظوظها ببلوغ ثمن نهائي "يورو 2020"، رصيدها إلى 4 نقاط في حين بات رصيد كرواتيا نقطة لتبقي على آمالها في انتزاع بطاقة العبور لذات الدور.



وتصدّر "شيك" مهاجم باير ليفركوزن الألماني قائمة هدافي "يورو 2020" برصيد 3 أهداف.



وفي مباراة أخرى اقتنصت السويد صدارة المجموعة الخامسة مؤقتاً بفوزها الثمين على سلوفاكيا.



تخطت السويد اختبارها المعقد أمام سلوفاكيا وانتصرت عليها 1-0 اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة يورو 2020.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد تألق لافت من حارس السويد أولسن ونظيره السلوفاكي دوبرافكا.



واستمرت الفرص الضائعة من الجانبين في الشوط الثاني لكن الشباك اهتزت مع الدقيقة السابعة والسبعين عندما ارتكب حارس سلوفاكيا خطأ على البديل كوايسون فاحتسب الألماني سيبرت ركلة جزاء نفذها فورسبرغ بنجاح.



وحاولت سلوفاكيا التعديل بشتى الطرق حتى أنّ حارس المرمى تقدم في آخر دقيقة طمعاً بحصد نقطة لكن تمركز لاعبي السويد الجيد أبقى النتيجة على حالها.



ورفعت السويد رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً أمام سلوفاكيا الوصيفة بثلاث نقاط قبل مباراة إسبانيا (نقطة) وبولندا (دون رصيد) المقررة السبت.





المصدر: وكالات