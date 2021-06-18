الامارات | المنتخب يدخل التصفيات الحاسمة للمونديال بـ «9 هدافين»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدخل التصفيات الحاسمة للمونديال بـ «9 هدافين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد منتخب الإمارات لكرة القدم بجدارة واستحقاق إلى الدور الثالث والحاسم في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تصدر ترتيب منتخبات المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، محققاً ستة انتصارات من أصل ثماني مباريات خاضها في هذه التصفيات، وخسر في مباراتين فقط. وسجل 23 هدفاً، في حين استقبلت شباكه سبعة أهداف. وكانت النقطة الأبرز تنوع الهدافين، إذ اشترك في تسجيل الأهداف تسعة لاعبين، وهو أمر مهم جداً بالنسبة للمنتخب.

ورغم تعثره في الذهاب بخسارتين أمام منتخبي تايلاند وفيتنام، وإنهاء الدور الأول في المركز الرابع برصيد ست نقاط فقط، إلا أن منتخب الإمارات تمكن من قلب الطاولة على منافسيه في مرحلة الإياب الحاسمة، التي أقيمت أخيراً في الإمارات، محققاً أربعة انتصارات متتالية، على ماليزيا بأربعة أهداف نظيفة، وعلى تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة، وعلى فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف، حاصداً العلامة الكاملة (12 نقطة)، بعدما قدم مستوى متطوراً، وظهر بصورة مغايرة لتلك التي ظهر بها في خلال مبارياته في مرحلة الذهاب.

وشارك تسعة لاعبين بالمنتخب في تسجيل الأهداف في هذه التصفيات، حيث تصدر علي مبخوت القائمة برصيد 11 هدفاً، فيما سجل فابيو دي ليما خمسة أهداف، وهدف لكل من خليل إبراهيم، وطارق أحمد، وكايو كانيدو، وسبستيان تيغالي، وعلي سالمين، ومحمد جمعة عيد، ومحمود خميس.

ونجح المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مجدداً في ديسمبر من العام الماضي، في وضع المنتخب في المكان اللائق به، بعدما تراجع بشكل كبير في الفترة الماضية، لكنه استعاد قوته، وبدأ يكشر عن أنيابه بقوة، بعدما نجح مدربه مارفيك في معالجة الأخطاء السابقة التي أدت إلى تراجع المنتخب، وقام بتوظيف إمكانات اللاعبين بالشكل المطلوب، وصولاً إلى تحقيق الهدف المطلوب، وهو صدارة المجموعة، وبلوغ الدور الثاني، ثم التأهل إلى النهائيات في مونديال 2022.

ومثّل وجود مهاجم مميز مثل علي مبخوت، والثلاثي ليما وكايو وتيغالي، علامة فارقة في صفوف المنتخب الإماراتي، الذي بدأ يسير بخطوات واثقة نحو بلوغ المونديال مجدداً، وتكرار سيناريو الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالوجود في مونديال 90 في إيطاليا، للمرة الأولى في تاريخ كرة الإمارات.

الهدافون الـ 9

• علي مبخوت (11 هدفاً)

• فابيو ليما (5 أهداف).

• هدف لكل من: خليل إبراهيم، وطارق أحمد، وكايو، وتيغالي، وعلي سالمين، ومحمد جمعة عيد، ومحمود خميس.

نتائج المنتخب في تصفيات المونديال

• فاز على ماليزيا ذهاباً وإياباً 2-1 و4 -صفر.

• فاز على إندونيسيا ذهاباً وإياباً 5-صفر في المباراتين.

• خسر من تايلاند بهدفين مقابل هدف في الذهاب.

• خسر من فيتنام بهدف دون رد في الذهاب.

• فاز على تايلاند 3-1 في الإياب.

• فاز على فيتنام 3-2 في الإياب.

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