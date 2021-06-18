شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحرم المنتخب المكسيكي من جماهيره بسبب «المثليين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، أن المنتخب المكسيكي سيضطر للعب مباراتيه المقبلتين على أرضه بدون جمهور بسبب الهتافات المُعادية للمثليين.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد المكسيكي أن يدفع غرامة قدرها 65 ألف دولار.

وذكر فيفا أن هتافات مُعادية للمثليين ترددت في مباراتين في بطولة التصفيات المؤهلة للأوليمبياد في جوادلاخارا، أمام المنتخبين الأمريكي والدومينيكان في مارس الماضي.

يذكر أن مباراتي المنتخب المكسيكي على أرضه أمام جامايكا في سبتمبر المقبل، وأمام المنتخب الكندي في أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وذكر فيفا أيضا أن لجنته التأديبية فتحت إجراءات منفصلة ضد المكسيك بسبب نفس الهتافات في مباراة ودية أمام أيسلندا في أرلينجتون، تكساس، في مايو الماضي.