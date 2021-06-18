شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: الخطيب والمؤدب يبرمان صفقة تبادلية بين الأهلى والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «تونس الرقمية» دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نظيرة الترجي من أجل إبرام صفقة تبادلية وذلك خلال تواجد محمود الخطيب رئيس النادي في ضيافة رئيس الترجي حمدي المؤدب، قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها مساء غد السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب الصحيفة، رحب الجانبان بإبرام صفقة تبادلية بعد إبداء الأهلي رغبته في التعاقد مع حمد الهوني صانع ألعاب الترجي الرياضي التونسي ورغبة الترجي في ضم النيجيري جونيور أجايي نجم هجوم الفريق الأحمر.

و توصّل الأهلي لاتفاق مبدئي مع جونيور أجايي بشأن التجديد خاصة وأن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي تتمسك إدارة الترجي ببقاء حمدو الهوني حتى هذه اللحظة خاصة وأنه واحد من أبرز نجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة رغم تجديد عقد كل لاعب مع ناديه إلا أن باب إبرام الصفقة سيكون مفتوحا خلال الفترة المقبلة.