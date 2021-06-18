شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الـ27 من الدورى المصري .. أبرزها الأهلى مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز المصري يوم 26 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لمدة أسبوع لظروف مشاركة الأهلى وبيراميدز في البطولة الأفريقية لابطال الدورى والكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام يوم 26 يونيو 4 مباريات قمة في الإثارة والقوة بين الفرق التي تصارع الهبوط والفرق التي تسعى لتحسين مركزها في المسابقة، حيث يلتقى غزل المحلة مع الاتحاد السكندري، والجونة مع سيراميكا كليوباترا، والمصري البورسعيدي مع الإنتاج الحربي، وأسوان مع وادى دجلة.

وتسكمل باقي مباريات الجولة اليوم التالى 27 يونيو بمباراتين تجمع بين طلائع الجيش مع البنك الأهلى، وسموحة مع الإسماعيلي، وفى اليوم التالى يلتقي إنبي مع المقاولون العرب، ومصر المقاصة مع الزمالك، وتختتم مباريات الجولة بمباراة الأهلى مع بيراميدز 1 يوليو.