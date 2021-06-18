شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثية سموحة.. أروابارينا يُجري تغييرات في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي بيراميدز، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، خلال مواجهة الرجاء المغربي.

ويلتقي بيراميدز مع الرجاء، الأحد المقبل، على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

واستقر المدرب الأرجنتيني على إجراء تغييرات في تشكيل الفريق، عن الذي خاض به مواجهة سموحة الأخيرة، في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز النادي السكندري بثلاثية نظيفة، حيث ينوي الدفع باللاعب أحمد سامي، في مركز قلب الدفاع على حساب عبدالله بكري.

كما سيعود عبدالله السعيد، للتشكيل الأساسي على حساب إسلام عيسى، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة سموحة.

كما سيدفع أروابارينا باللاعب أحمد فتحي، في مركز الظهير الأيمن بدلاً من عمر جابر، والجناح الشاب إبراهيم عادل، بدلا من إبراهيم حسن.