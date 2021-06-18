شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..لماذا استحق ياسر إبراهيم لقب المقاتل فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى دفاع الأهلى الأمرين مع اعتزال وائل جمعة ومن بعده رحيل أحمد حجازى إلى إنجلترا، لكن ياسر إبراهيم يثبت يوما بعد يوم أنه خير خلف لحمل لواء الدفاع الأحمر وبناء دفاع قوي وصلب من حوله لمميزاته الشخصية والفنية التي تظهر في كل مناسبة.

ويتميز ياسر إبراهيم بعدة مميزات جيدة يحتاج إليها أى مدير فنى مثل السرعة والقوة الجسدية والطول والدقة فى تنفيذ الضربات الثابتة وضربات الرأس ونجح من خلالها في حسم مباريات عديدة للأهلى مثل هدفه في صن دوانز وهدفه في الهلال السودانى وهدفه في الوداد المغربى ببطولة دوري الابطال الافريقى وهدفه في الزمالك بالدوري.

وانضم ياسر إبراهيم للأهلى فى يناير عام 2019 فى صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون جنيه، ومع بداية رحلته مع المارد الأحمر وجد صعوبة فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى إبان وجود السويسرى رينيه فايلر مديراً فنياً للأهلى إلا أن اللاعب لم ييأس وعاد من دكة البدلاء ليقدم أداء مميز دفعه للعودة للتشكيل الاساسى بقوة لاسيما بعد تألقه في نهائي القرن الشهير مع الزمالك والذى وصفت الجماهير الحمراء أداءه فيه بـ"المقاتل".