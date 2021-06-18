شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي..التشكيل المتوقع.. غياب الشحات وأفشة و3 لاعبين في الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب بييتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من حسم تشكيل الفريق المتوقع لمباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي في مباراتهما معاً مساء غداً ،السبت، بتونس في دوري أبطال أفريقيا.

وعلم ”الخليج 365” أن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترجي غداً ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي ، بدر بانون ،أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، طاهر محمد طاهر ، صلاح محسن ومحمد شريف.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن موسيماني لن يدفع بكلاً من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في تشكيل الأساسي لمباراة الغد حيث سيتم وضعهما على دكة البدلاء.

وكشف المصدر أن أكرم توفيق سيقود الجبهة اليُمنى للأهلي غداً لتعويض محمد هاني "المُصاب"، موضحاً أن المدير الفني رفض فكرة الدفع بحسين الشحات أو رامي ربيعة في الجبهة اليُمنى ورفض كذلك أحمد رمضان بيكهام حتى لو لم يتعرض الأخير للإصابة.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيلعب مباراة الغد بثلاثة لاعبين في خط الوسط بنسبة كبيرة ، وهم ،: عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي ، فيما سيلعب طاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيمن بدلاً من حسين الشحات كما سيلعب صلاح محسن في مركز الجناح الأيسر على أن يلعب محمد شريف مهاجماً

ومن المقرر أن يلعب الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون في خط الدفاع ، ويحسم موسيماني التشكيل النهائي والرسمي عقب مران اليوم الذي سيقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفس موعد المباراة.