شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يسترجع ذكرياته مع الحارس الإسطورى بوفون فى كأس القارات 2009.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع النجم عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، ذكرياته مع حارس منتخب إيطاليا الاسطورى بوفون عقب مباراة مصر وإيطاليا في كأس العالم للقارات 2009.

ونشر عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع تويترصورة تجمعهما معا، وعلق قائلاً:" في مثل هذا اليوم وأحد اجمل الذكريات في حياتي الكروية التي لا انساها مع أحد اساطير حراس المرمي في العالم بوفون بعد مباراة مصر وايطاليا في كأس العالم للقارات سنة 2009م".



عصام الحضرى عبر تويتر

من جانب أخر، كان أعلن نادى بارما الإيطالي بشكل رسمي عن عودة الحارس الإيطالي العملاق جانلويجى بوفون إلى نادي الطفولة بعد 20 عاما من مغادرته، حيث يلعب الآن فى الدرجة الثانية الإيطالية ونشر بارما عبر حسابه على موقع التدونيات القصيرة فيديو يرحب فيه بعودة العملاق جانلويجى بوفون معلقا عليه :" لقد عاد حيث ينتمي، لقد عاد إلى الوطن".



الحضرى وبوفون

يشار إلى أن العملاق بوفون 43 سنة، جماهير كرة القدم بقراره الجديد بخصوص مسيرته الكروية بعد نهاية رحلته مع فريقه يوفنتوس، ليكشف عن قرار جديد غير متوقع وهو العودة الى بارما انطلاقاً من موسم 2021-2022،.

وتعتبر عودة بوفون إلى فريق بارما تاريخية، لأن الأخير بدأ مسيرته هناك قبل 26 سنة من الآن، ومن المتوقع أن يوقع الحارس عقده مع بارما حتى يونيو عام 2023، في خبر مفاجئ لكل جماهير كرة القدم، وذلك لأنه وصل إلى عمر الـ43 سنة ولا يريد إنهاء مسيرته الكروية.