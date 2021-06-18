كارتيرون يقرر تصعيد نيمار وأحمد زكى للفريق الأول بعد ودية الأمل

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القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تصعيد ثنائى فريق الأمل سيد نيمار وأحمد زكى لصفوف الفريق الأول، بعد المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب النادى بميت عقبة.

وأبدى كارتيرون إعجابه الشديد بمستوى وأداء سيد نيمار الذى يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيسر "المهاجم" مثل المغربى أشرف بن شرقى، وكذلك أحمد زكى الذى يُجيد اللعب فى مركز "الباك لفت"، مما يعكس مدى النجاح الذى حققه قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء بقيادة طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين.

وأبلغ المدير الفنى لفريق الزمالك الأول مسئولى قطاع الناشئين بتصعيد الثنائى نيمار وزكى والمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريق الزمالك التى ستقام فى الخامسة عصر غدًا السبت، من أجل اكتسابهم المزيد من الخبرات والوقوف على مستواهم بشكل جيد قبل منحهم فرصة المشاركة مع الفريق.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق الأمل بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

سجل محمد أشرف "روقا" هدف التقدم الفريق في الدقيقة 55 من عمر المباراة بتسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالحائط البشري ثم سكنت الشباك، وتعادل فريق الأمل في الدقيقة 60 عن طريق محمد حمدي من ضربة رأسية في مرمى محمد قنديل حارس مرمى 99 الذي شارك مع الفريق الأول.

وشهدت المباراة تجربة العديد من عناصر فرق الشباب بالنادي في إطار سياسة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون متابعة اللاعبين الناشئين.