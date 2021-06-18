شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلق على ظهور الحكم الحنفى بالإشارة الدولية بمباراة الاتحاد والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مصدر بلجنة الحكام، سبب ظهور الحكم محمد الحنفى، مرتديًا الشارة الدولية في مباراة المقاصة والاتحاد السكندرى أمس الخميس بالجولة الـ26 لبطولة الدورى، حيث كشف المصدر، أن ارتداء الحنفى للشارة الدولية مخالفة ومن المفترض أن هذا الأمر غير مسموح به لعدم وجود الحنفى ضمن القائمة الدولية.

وتابع المصدر: "لجنة الحكام تتغاضى عن هذا الخطأ تقديرًا للحكم محمد الحنفى باعتباره من أقدم الحكام ويملك مشوارًا كبيرًا من العطار في التحكيم المصرى".

يذكر أن الاتحاد السكندري نجح في الفوز على المقاصة بنتيجة 2/1 على ستاد الإسكندرية، حيث سجل هدفي زعيم الثغر خالد قمر، بينما أحرز للمقاصة باسم مرسي مهاجم الفريق من ركلة جزاء.

ويُشار إلى أن القائمة الدولية للحكام عن العام الحالي تضم كلًا من:

وجاءت قائمة الحكام الدوليين على النحو التالي:-

محمود البنا.

أمين عمر.

أحمد الغندور.

إبراهيم نور الدين

جهاد جريشة

محمد معروف

​​​​​​​محمد عادل.