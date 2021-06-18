الامارات | بالفيديو: أتعس حارس مرمى في العالم يستقبل أغرب هدف!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أتعس حارس مرمى في العالم يستقبل أغرب هدف! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل حارس مرمى منتخب هايتي خوسي ديفيرغير هدفاً لا يصدق بعدما أعاد له زميله الكرة غير أنه تعامل معها بغرابة شديدة لتدخل شباكه وسط علامات من الوجوم سيطرت على وجهه في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع كندا في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

وتناقلت المواقع والشبكات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف مذهولين من المشهد الذي سيبقى في الذاكرة لسنوات طويلة وينضم إلى أرشيف الأهداف العكسية والأخطاء الكارثية التي تحققت عالمياً.

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