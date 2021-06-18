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الامارات | بالفيديو: أتعس حارس مرمى في العالم يستقبل أغرب هدف!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل حارس مرمى منتخب هايتي خوسي ديفيرغير هدفاً لا يصدق بعدما أعاد له زميله الكرة غير أنه تعامل معها بغرابة شديدة لتدخل شباكه وسط علامات من الوجوم سيطرت على وجهه في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع كندا في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

وتناقلت المواقع والشبكات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف مذهولين من المشهد الذي سيبقى في الذاكرة لسنوات طويلة وينضم إلى أرشيف الأهداف العكسية والأخطاء الكارثية التي تحققت عالمياً.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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