الامارات | شباب الأهلي يقهر النصر السعودي في بطولة السلة الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقهر النصر السعودي في بطولة السلة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن شباب الأهلي مشواره في بطولة الأندية الخليجية الابطال لكرة السلة، بالفوز على ضيفه النصر السعودي، بفارق خمسة نقاط وبنتيجة 98-93"، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح النسخة الـ 40، المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي فرع "الممزر"، وتمتد حتى 26 يونيو الجاري، والساعي من خلالها "فرسان السلة" إلى إضافة لقبهم الخليجي الرابع، عقب الثلاثية على التوالي أعوام 2015 و2016 و2017.

كما شهد اليوم الافتتاحي، تحقيق الأهلي البحريني لانتصار صعب على الشمال القطري، جاء بفارق أربعة نقاط نقاط وبنتيجة "97-93".

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