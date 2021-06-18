شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة أهداف سجلها الأهلي بتوقيع «الأجانب» في شباك الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلي والترجي التونسي، مساء غدٍ السبت المقبل، بملعب حمادي العقربي برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

وبالنظر في دفتر أحوال الأهلي خلال مواجهاته الأفريقية أمام الترجي التونسي، سنجد توهج نجومه الأجانب وتسجيلهم 6 أهداف في مرمى بطل تونس.

ويمتلك الأهلي في قائمته لمباراة الترجي نخبة من اللاعبين الأجانب الممييزين في مقدمتهم التونسي على معلول والمغربي بدر بانون والنجيري جونيور أجايي، والمالي أليو ديانج، فضلاً عن الكونغولي والتر بواليا.

وقص الأنجولي أمادو فلافيو شريط أهداف الأجانب من نجوم الأهلي في مرمى الترجي برأسية بملعب القاهرة في عام 2007 لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وليد أزارو، المهاجم المغربي الحالي لفريق الاتفاق السعودي هو هداف أجانب الأهلي أمام الترجي، حيث سجل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2017 ببرج العرب وعاد ليحرز هدف انتصار المارد الأحمر في رادس بمجموعات نسخة 2018.

ثنائية أجنبية قادت الأهلي لتأهل تاريخي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 من قلب ملعب رادس بقيادة التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجايي، حيث تكل الثنائي بتحويل تأخر بطل مصر لانتصار ثمين منحه بطاقة الترشح للمربع الذهبي.

الغاني جون أنطوي كان له نصيباً من أهداف أجانب الأهلي في مرمى الترجي التونسي، فأحرز هدف فوز أبناء التتش في رادس بلقاء الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية 2015.