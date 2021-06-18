شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مواجهتى الزمالك مع مصر المقاصة فى الدورى و الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المتوقع أن يشهد الاسبوع الأخير من شهر يونيو الجارى مواجهة الزمالك مع مصر المقاصة مرتين خلال أسبوع واحد، حيث تحدد 22 يونيو الجارى موعدا لمباراة الزمالك مع مصر المقاصة في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر، والتى تأجلت أكثر من مره لظروف مشاركة الزمالك أفريقيا.

ومن باب المصادفة أن تاتى مباراة الزمالك ومصر المقاصة عقب مباراة الكأس بأسبوع واحد حيث من المقرر أن يلتقى الزمالك مع مصر المقاصة يوم 28 يونيو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز وذلك بستاد السويس الجديد.

ويتربع الزمالك منفردا بقمة جدول الدورى بـ58 نقطة بينما يحتل المقاصة المركز السابع بـ35 نقطة.