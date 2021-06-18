شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر: الفوز على المريخ أحيا آمال المنافسة على الصعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النصر فوزا غاليا خارج ملعبه على فريق المريخ البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المريخ ضمن مباريات الجولة 28 بدوري القسم الثاني.

ويعد هذا الفوز هو الفوز الثالث على التوالي للنصر.

وجاء هدف الفوز للنصر في الدقيقة 90 من الشوط الثاني من تمريرة بينية من جودة أيمن لكيكة العطار الذي أودعها في الزاوية اليمنى لحارس مرمى المريخ.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده من النقاط إلى 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

ووجه طارق السيد المدير الفني للنصر الشكر للاعبين على الأداء الرجولي والقتال لآخر دقيقة وتحقيق نتائج كبيرة لم تكن متوقعة وضعت الفريق في منطقة جيدة في جدول الدوري ووجود بصيص من الأمل في المنافسة على الصعود للممتاز.

وقال إن النجاح الذي تحقق الفترة الأخيرة يعود لجهد كبير من اللاعبين ومنظومة عمل رائع داخل نادي النصر، بداية من الدكتور عمرو عبدالحق، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، وأحمد الأحمر عضو المجلس، ورحيم عبدالحق مدير الكرة الذي يبذل مجهودات كبيرة وأعضاء الجهاز الفني، وطارق السيد فرد في هذه المنظومة.

وأضاف طارق السيد: «النصر واجه فريقا كبيرا هو المريخ في ملعبه ولديهم إمكانيات قوية وأدوا مباراة تكتيكية عالية، وفي الشوط الثاني قمنا بالاعتماد على السرعات وتم عمل تغييرات بنزول أوشا وجودة أيمن وميدو العطار وحسام جلال ونجحنا في خطف هدف الفوز».

وشدد على أن النصر سيقاتل لآخر دقيقة في الدوري، موجها الشكر للاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات.