شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقترب من العودة للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الفريق الكروى الأول بنادى حرس الحدود من العودة لدورى الأضواء والشهرة بعدما نجح في الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية على حساب الأولمبي بفوزه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدورى القسم الثاني.

بهذه النتيجة يتصدر فريق حرس الحدود ترتيب فرق مجموعة بحرى برصيد 61 نقطة، يليه فاركو ثانيا برصيد 58 نقطة، والأولمبى 49 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت نتائج الجولة:

فاركو 3 / 1 سبورتنج السكندري.

المنصورة 1 / 0 مالية كفر الزيات.

بلدية المحلة 0 / 0 أبوقير للأسمدة.

كفر الشيخ‏ 1 / 1 الجزيرة المطروحي.

الأولمبي 0 / 1 حرس الحدود.

دكرنس 1 /2 ألعاب دمنهور‏.

الحمام 0 / 0 بني عبيد.

الرجاء 2 / 2 بيلا.