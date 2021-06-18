شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مصيرية لألمانيا أمام البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون اليوم التاسع( السبت) من بطولة كأس أوروبا «يورو 2020»، الموزعة مبارياتها على 11 دولة، عابقاً برائحة التاريخ والحاضر مع طموح البناء أيضاً للمستقبل، يتصدره لقاء البرتغال حاملة اللقب مع ألمانيا.

ويتأهل عن دور المجموعات كل منتخب تصدر مجموعته، وكل من حل في المركز الثاني، بجانب أفضل 4 منتخبات تواجدت في المركز الثالث، ليكتمل نصاب دور الـ16 بوجود 16 منتخباً، لذلك فإن خسارة ثانية على التوالي لألمانيا قد تصعب من مهمتها في الصعود لدور الـ16.

ويفتتح اليوم التاسع بلقاء المجر وفرنسا بطلة العالم، ويسعى منتخب «الديوك» إلى فوزه الثاني في المجموعة السادسة بعد الذي حققه في الجولة الافتتاحية على ألمانيا، ما سيضمن له بطاقة ثمن النهائي، برفقة البرتغال في حال فوزها على منتخب «المانشافت».

وإذا كانت فرنسا في وضع مريح، فإن غريمتها ألمانيا تسعى إلى التعويض حين تتواجه مع البرتغال على «أليانز أرينا» في ميونيخ، مع طموح نيل النقاط الثلاث وتجنب سيناريو محتمل بتكرار خيبة 2018 حين تنازلت عن اللقب العالمي بخروجها من الدور الأول.

وتعول البرتغال على المخضرم كريستيانو رونالدو (36 عاماً) الذي ضرب بقوة بتحطيمه ثلاثة أرقام قياسية في مباراة المجر، إذ بات اللاعب الأكثر تهديفاً في البطولة القارية بعدما رفع بثنائيته المتأخرة رصيده إلى 11 هدفاً متقدماً بفارق هدفين عن رقم بلاتيني الصامد منذ 1984.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يشارك في خمس نسخ من البطولة القارية، واللاعب الأوروبي الأكثر خوضاً للمباريات في بطولات كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) حيث رفع عدد مشاركاته إلى 39.

ولن تكون المباراة التالية سهلة أمام الألمان أبطال المسابقة ثلاث مرات والعالم أربع مرات، لاسيما أن «مانشافت» يريد تجنب سيناريو الخروج من الدور الأول للمرة الثانية توالياً في مشاركته الأخيرة مع المدرب يواكيم لوف، لأن الأخير سيترك في نهاية البطولة المنصب الذي استلمه عام 2006.

ويمني الألمان الذي يبنون للمستقبل بعد خيبة مونديال 2018 من خلال تعيين هانزي فليك للإشراف على المنتخب، تكرار تفوقهم على البرتغال التي خسرت المواجهات الأربع الأخيرة مع «مانشافت»: على المركز الثالث لمونديال 2006 وربع نهائي كأس أوروبا 2008 والدور الأول للبطولة القارية عام 2012 ومونديال 2014.

إسبانيا الشابة

وفي إشبيلية، وضمن منافسات المجموعة الخامسة، تلعب إسبانيا بحلتها الشابة مع مدربها لويس أنريكي ضد بولندا روبرت ليفاندوفسكي في مباراة مصيرية لمنتخبين عاشا أيضاً مراحل متناقضة على مر تاريخهما الكروي.

فإسبانيا التي بدأت مشوارها بالتعادل السبلي مع السويد في مباراة سيطرت عليها تماماً من دون أن ينجح شبانها في الوصول إلى الشباك، اختبرت منذ تتويجها القاري الأول عام 1964 مراحل فشل قبل أن تنجح أخيراً في فرض نفسها لاعباً عملاقاً بإحراز ثلاثية كأس أوروبا 2008 - كأس العالم 2010 - كأس أوروبا 2012.

أما بولندا التي بدأت مشوارها الحالي بسقوط مفاجئ أمام سلوفاكيا 1-2 متأثرة بالنقص العديد في صفوفها، فما زالت تبحث عن استعادة ما منحها إياه غرشيغورش لاتو ورئيس الاتحاد المحلي للعبة حالياً زبيغينيو بونييك بقيادتها إلى المركز الثالث في مونديالي 1974 و1982 على التوالي.