شكرا لقرائتكم خبر عن تراميزاني مدرباً للفيصلي السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي الفيصلي السعودي تعاقده مع المدرب الإيطالي باولو تراميزاني (51 عاماً) ليتولى قيادة بطل النسخة الأخيرة في كأس خادم الحرمين خلفاً للبرازيلي تشاموسكا الذي رحل لتدريب نادي الشباب.

وبدأ تراميزاني مسيرته التدريبية مساعداً لمدرب منتخب ألبانيا عام 2011 قبل أن يصبح في 2016 مدرباً لفريق لوغانو السويسري وبعده مع مواطنه سيون، وانتقل لتدريب إبيويل نيقوسيا القبرصي، وحقق مع الأخير لقب الدوري 2018 ووصيف الكأس كأفضل إنجازاته التدريبية، وخاض آخر محطاته قبل القدوم للفيصلي مع فريق هايدوك سبليت الكرواتي، وتغلب على مسيرته التنقلات السريعة فيما يلعب بخطة هجومية.