صحيفة مغربية: رئيس نادي الرجاء في القاهرة لإتمام صفقة انتقال سفيان رحيمي إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، سيتواجد على رأس بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة لاتمام صفقة انتقال المهاجم سفيان رحيمي إلى النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد حل في مفاوضات جادة مع رحيمي من أجل ضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيحل الرجاء المغربي ضيفاً على فريق بيراميدز في التاسعة من مساء بعد غد الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وستقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الـ 27 من يونيو الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إنه المنتظر أن يحسم رئيس نادي الرجاء، خلال تواجده في القاهرة، مسألة انضمام رحيمي للأهلي.

وبحسب الصحيفة، فإن الرجاء حدد قيمة بيع رحيمي بثلاثة ملايين دولار، في حين عرض الأهلي مليونين فقط.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الأهلي يكثف من جهوده لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، ويعد سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي واحد من أهم المرشحين لتدعيم مركز الجناح المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن أسهم سفيان رحيمي ارتفعت بشدة خلال الأيام الماضية بعد التحفظ على ضم لاعبين أخرين كانوا يتصدروا المشهد بقوة، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحرك ملحوظ في الصفقة.

وأضافت المصدر أن إدارة الأهلي تحدثت مع مدافع الفريق المغربي بدر بانون وزميل رحيمي السابق في الرجاء ليلعب دور الوسيط في الصفقة من خلال اقناع اللاعب بقبول العرض الأحمر، خاصة في ظل تلقيه العديد من العروض الأخري أحدها من نادي تورينو الإيطالي بالإضافة لعرض من أحد الأندية الألمانية.

يشار إلى أن سفيان رحيمي شارك مع الرجاء المغربي في 16 مباراة بالدوري المحلي، نجح في تسجيل 7 أهداف، فيما نجح في صناعة 5 أهداف، وشارك في 1301 دقيقة، فيما شارك مع فريقه في الكونفدرالية في 6 مباريات، نجح في تسجيل 3 أهداف، ونجح في صناعة هدف، وشارك بمباراتين بدوري أبطال أفريقيا، لكن لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال الدور التمهيدي للبطولة، وخرج أمام تونجيت السنغالي، وشارك في مباراتين بكأس المغرب، ونجح فى صناعة هدفين.