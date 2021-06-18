شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "كاف" يكشف طريق الأاهلى و الترجى إلى نصف نهائي دورى أبطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو لمشوار الاهلى و الترجى التونسى والوصول الى الدور قبل النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

انطلق مران الأهلي الأخير على الملعب الرئيسي باستاد حمادي العقربي استعدادا مواجهة الترجي التونسي غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك بث مباشر لانطلاق مران الفريق الأحمر الأخير على ملعي راس قبل مواجهة الترجي غدا.

وبدأ الجهاز الفني الاجتماع بجلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للتحدث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة وخطة الفريق الأحمر.

وشهد المران الختامي مشاركة كل اللاعبين وتأكد جاهزية كل اللاعبين المتواجدين بالقائمة للمشاركة في مباراة الغد، فيما سيتحدد موقف أحمد رمضان بيكهام من جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد مع انتهاء المران.