شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الجونة و وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الجونة وادى دجلة بالتعادل السلبى في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام ضمن لقاءات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وظهر لاعبو الفريقين بأداء متواضع للغاية حيث لا توجد هجمات خطيرة من قبل هجوم لاعبى وادى دجلة و الجونة بينما جاءت اللقطة الوحيدة فى أحداث الشوط الأول، وهى سقوط محمود الشبراوى لاعب الجونة داخل منطقة جزاء الفريق الدجلاوى ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بسبب عدم الالتحام مع المدافع والرجوع إلى تقنية الفار للتأكد من سلامة الكرة.

وأعلن عبد الباقى المدير الفني لفريق وادى دجلة التشكيل ويضم كل من:

في حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. بسام وليد، خالد رضا، محمود مرعي، إسحاقو يعقوبو

خط الوسط .. محمد عبدالعاطي،أحمد سعيد ، حسام عرفات، أحمد عاطف، محمد رضا.

خط الهجوم.. صلاح أمين

بينما جاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالي:

حراسة المرمى .. إسلام طارق.

خط الدفاع .. محمد نجيب - محمود الجزار - جوزيف جوناثان.

خط الوسط .. نور السيد - سيرجي اكا - أحمد عامر - عمرو بركات.

خط الهجوم: محمود شبراوي - عمر السعيد.

يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.