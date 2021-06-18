شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلي 2 / 0 فى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادي الزمالك على فريق الأهلي بالفوز بشوطين في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساء على صالة القناة بالإسماعيلية، وفاز الزمالك 25 /23 فى الشوط الأول، وفاز فى الشوط الثاني 25 / 18.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له اليوم الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .

ويسعى الأهلى إلى حصد اللقب لمواصلة السيطرة المحلية بعد التتويج مؤخرا أمام الزمالك، بينما يطمح الزمالك فى مصالحة الجماهير بعد خسارة لقب الدورى و أفريقيا هذا الموسم ، فضلا عن الأخذ بالثأر من الفريق الأحمر الذى حقق الفوز فى مواجهتى الدور الأول و الثانى بالدورى .